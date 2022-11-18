Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Павловка на Донетчине - это юго-запад Угледара. Это плацдарм перед Угледаром, который с точки зрения войск РФ не даст нашей группировке выходить на Волноваху и двигаться дальше на Мариуполь. Россияне пытаются взять Павловку, их туда направили не совсем умные руководители. Сама Павловка в низменности от Угледара, где стоит наша артиллерия", - отметил он.

По его словам, эта артиллерия русский гарнизон перемешивает с землей.

"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка не имеет значения. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск", - подытожил Свитан.