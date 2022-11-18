Павловка в Донецкой области - это очень хороший плацдарм для уничтожения войск РФ, - военный эксперт Свитан
Павловка Донецкой области – это точка приложения силы для российских войск, хотя само по себе село значение не имеет
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Павловка на Донетчине - это юго-запад Угледара. Это плацдарм перед Угледаром, который с точки зрения войск РФ не даст нашей группировке выходить на Волноваху и двигаться дальше на Мариуполь. Россияне пытаются взять Павловку, их туда направили не совсем умные руководители. Сама Павловка в низменности от Угледара, где стоит наша артиллерия", - отметил он.
По его словам, эта артиллерия русский гарнизон перемешивает с землей.
"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка не имеет значения. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск", - подытожил Свитан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное