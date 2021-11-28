Павлоград прекращают подачу воды. Не будут работать детские сады

Соответствующее объявление сегодня, 28 ноября, разместил у себя на сайте местный водоканал.



Причина – прекращение подачи электроэнергии на предприятие "Днепр – Западный Донбасс"



Павлоградцы призывают "сделать запасы питьевой воды".







В понедельник детские сады садики не будут работать, а в школах детей ждут сокращенные уроки, сообщил отдел образования Павлограда.



"Это при том, что у Павлограда нет долга - подписан договор реструктуризации и внесен платеж. Но долги имеют другие города и сам "ДЗД" перед энергоснабжающим предприятием", - объясняет ситуацию Павлоград.dp.ua.



Кроме того, вечером 27 ноября в Павлограде отключили отопление - экономят газ, чтобы его хватило на морозные дни.





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