Павлоград прекращают подачу воды. Не будут работать детские сады
Завтра, 29 ноября 2021, временно приостанавливается централизованное водоснабжение города Павлограда Днепропетровской области
Соответствующее объявление сегодня, 28 ноября, разместил у себя на сайте местный водоканал.
Причина – прекращение подачи электроэнергии на предприятие "Днепр – Западный Донбасс"
Павлоградцы призывают "сделать запасы питьевой воды".
В понедельник детские сады садики не будут работать, а в школах детей ждут сокращенные уроки, сообщил отдел образования Павлограда.
"Это при том, что у Павлограда нет долга - подписан договор реструктуризации и внесен платеж. Но долги имеют другие города и сам "ДЗД" перед энергоснабжающим предприятием", - объясняет ситуацию Павлоград.dp.ua.
Кроме того, вечером 27 ноября в Павлограде отключили отопление - экономят газ, чтобы его хватило на морозные дни.
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