Павелко рассказал о будущем Петракова после выхода Украины в плей-офф ЧМ-2022
Александр Петраков после выхода сборной Украины в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу станет полноправным главным тренером национальной команды
Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает "Футбол 1" .
По его словам, Александра Петракова уже сегодня, 17 ноября, будет утвержден полноправным главным тренером сборной Украины на заседании исполкома УАФ.
"Мы готовили такую замечательную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о. На завтрашнем исполкоме это будет предложено. Я уверен, что это будет поддержано. Это важная составляющая для игр плей-офф нашей команды", – сказал Павелко.
Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.
Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.
- Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.
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