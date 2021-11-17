Павелко рассказал о будущем Петракова после выхода Украины в плей-офф ЧМ-2022

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает "Футбол 1" .

По его словам, Александра Петракова уже сегодня, 17 ноября, будет утвержден полноправным главным тренером сборной Украины на заседании исполкома УАФ.

"Мы готовили такую замечательную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о. На завтрашнем исполкоме это будет предложено. Я уверен, что это будет поддержано. Это важная составляющая для игр плей-офф нашей команды", – сказал Павелко.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте и вышла в плей-офф. Соперниками сборной Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи – 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.

Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

Напомним, 16 ноября сборная Украины на выезде победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что наша команда победит любого соперника в стыковых матчах и выйдет в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb