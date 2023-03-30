Павел (Мерседес) Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо
Во время общения с журналистами в Киево-Печерской лавре митрополит УПЦ (МП) Павел (Мерседес) Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Валерии Пашко
Об этом сообщает Еспресо.
Во время общения с журналистами митрополит Павел (Мерседес) Лебедь толкнул корреспондентку и пытался выбить у нее микрофон.
"Я вас не приглашал! Я не хочу общаться. Это не государственное учреждение и я не государственный человек. Я еще раз вам говорю, пройдите отсюда", - сказал он.
- Напомним, комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
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