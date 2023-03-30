Павел (Мерседес) Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо

Об этом сообщает Еспресо.

Во время общения с журналистами митрополит Павел (Мерседес) Лебедь толкнул корреспондентку и пытался выбить у нее микрофон.

"Я вас не приглашал! Я не хочу общаться. Это не государственное учреждение и я не государственный человек. Я еще раз вам говорю, пройдите отсюда", - сказал он.