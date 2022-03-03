Павел Климкин: Миф о "силе" российской армии окончательно разрушен
Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что за 7 дней войны с Россией разрушился стереотип о "сильной российской армии"
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Миф о "силе" российской армии окончательно разрушен. Всего за неделю войны с нами. Путин формировал этот миф 20 лет. Единственное, что у него осталось – ядерная дубина, которой Кремль будет всех пугать. Это единственное, что держит эту псевдоимперию, больше ничего. Афганистан стал прелюдией для распада СССР, атака Украины становится прелюдией конца России" – написал Климкин.
Он отметил, что теперь задача номер один - перекрытие импорта нефти и газа с территории России.
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