Пауза в войне выгодна только Путину, - Яценюк

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Остановка и победа в войне - это две разные вещи. Остановка российско-украинской войны выгодна только Путину. Он ведь никогда не остановится. Пока он и его режим будут находиться в кремле, угроза Украине будет существовать. Многие наши западные союзники считают, что если не будет Путина, так и проблемы исчезнут. Я так не считаю. Я считаю, что в России образовалась национал-фашистская идеология, целью которой является уничтожение украинской нации", - пояснил Яценюк.

Политик уверен, что только победа Украины в войне против России сможет остановить имперские настроения в РФ.

"Нам нужна только победа. Только победа Украины в войне с Россией уничтожит режим Путина. После этого Украине нужны гарантии безопасности. Поскольку нашей стране нужно, чтобы наши люди возвращались на безопасную территорию. И это не секрет, что других гарантий безопасности, кроме предоставления Украине ПДЧ в НАТО нет", - добавил он.

7 августа военный эксперт Михаил Притула заявил, что поражение армии страны-агрессора России в войне против Украины повлечет за собой военно-политический крах президента РФ Владимира Путина. "Очевидно, Путин втянул Российскую Федерацию в военную авантюру, следствием которой будет смерть или отстранение от власти самого российского президента", – отметил он.

12 августа Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами совета безопасности России в режиме видеоконференцсвязи, докладчиком на ней выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу