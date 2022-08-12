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Главная война с Россией Пауза в войне выгодна только Путину, - Яценюк
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Пауза в войне выгодна только Путину, - Яценюк

12 августа, 2022 пятница
17:50
война с Россией Арсений Яценюк

Премьер-министр Украины (2014–2016 гг.) Арсений Яценюк считает, что остановка российско-украинской войны выгодна только Путину

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Остановка и победа в войне - это две разные вещи. Остановка российско-украинской войны выгодна только Путину. Он ведь никогда не остановится. Пока он и его режим будут находиться в кремле, угроза Украине будет существовать. Многие наши западные союзники считают, что если не будет Путина, так и проблемы исчезнут. Я так не считаю. Я считаю, что в России образовалась национал-фашистская идеология, целью которой является уничтожение украинской нации", - пояснил Яценюк.

Политик уверен, что только победа Украины в войне против России сможет остановить имперские настроения в РФ.

"Нам нужна только победа. Только победа Украины в войне с Россией уничтожит режим Путина. После этого Украине нужны гарантии безопасности. Поскольку нашей стране нужно, чтобы наши люди возвращались на безопасную территорию. И это не секрет, что других гарантий безопасности, кроме предоставления Украине ПДЧ в НАТО нет", - добавил он.

  • 7 августа военный эксперт Михаил Притула заявил, что поражение армии страны-агрессора России в войне против Украины повлечет за собой военно-политический крах президента РФ Владимира Путина. "Очевидно, Путин втянул Российскую Федерацию в военную авантюру, следствием которой будет смерть или отстранение от власти самого российского президента", – отметил он.
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