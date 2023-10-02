Пауза после 11-го санкционного пакета против РФ уже слишком затянулась, - Зеленский
Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского 2 октября перед главами МИД стран ЕС он заявил, что Евросоюз должен активизировать работу по новым санкциям для России
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
Зеленский отметил, что санкционного давления на Россию уже мало, ведь у них увеличивается количество ударных дронов, а авиаудары российских террористов учащаются. Он считает, что совместная работа стран ЕС должна быть направлена против любых форм и схем обхода санкций Россией.
"Любая поставка в Россию, которая дает ей возможность увеличивать военное производство, должна прекратиться. Это четкий интерес не только Украины, но и каждого в мире, кто хочет скорейшего завершения этой войны. И я благодарю тех из вас, кто уже мощно помогает нам в противодействии обходу санкций", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что страны должны активизировать работу над новым санкционным пакетом Евросоюза, потому что "любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась".
Он подчеркнул необходимость разработки санкций против всех секторов экономики РФ, особенно против их атомной отрасли из-за того, что РФ делает на Запорожской атомной станции, и также как шаг российских атомных технологий, "сомнительных как с точки зрения безопасности, так и с политической точки зрения".
Зеленский отметил необходимость расширения санкций против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности импорта оборудования и химикатов.
"Каждый иранский ударный дрон, бьющий по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления", - подчеркнул он.
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