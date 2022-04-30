"Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга": Подоляк считает, что мобилизация в РФ состоится по принципу "плати или умрешь"

Об этом он написал в Twitter.



"Многие сегодня пытаются осмыслить вероятность мобилизации в России с точки зрения военной, экономической и политической логики. Но нужно понимать, что российская государственная машина мыслит несколько иными категориями, а именно – коррупционной логикой", - отметил Подоляк.



По его мнению, мобилизация в России – это национальный стартап.



"Возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. "Плати или умрешь". Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой процент. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга", - подытожил советник главы ОП.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян .

В Министерстве обороны Украины не исключают сценарий , когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию.