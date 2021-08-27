Пауэрлифтер Шевчук принесла Украине вторую золотую медаль Паралимпиады-2020
Украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг. Она сумела поднять 125 кг!
На счету сборной Украины уже 16 медалей и десятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 2 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых наград.
По общему количеству медалей Украина - пятая.
Паралимпиада-2020
Пауэрлифтинг. До 55 кг. Женщины
1. Марьяна Шевчук (Украина) - 125 кг
2. Сяо Цицзюань (Китай) - 124 кг
3. Бесра Думан (Турция) - 124 кг
- Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.
- После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.
- 27 августа украинец Владислав Белый стал вторым на соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Токио.
- Украинский пловец Сергей Клипперт выиграл серебряную медаль Паралимпиады-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.34Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное