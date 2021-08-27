Пауэрлифтер Шевчук принесла Украине вторую золотую медаль Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Марьяна Шевчук одержала победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 55 кг. Она сумела поднять 125 кг!



На счету сборной Украины уже 16 медалей и десятое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 2 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых наград.



По общему количеству медалей Украина - пятая.



Паралимпиада-2020



Пауэрлифтинг. До 55 кг. Женщины



1. Марьяна Шевчук (Украина) - 125 кг

2. Сяо Цицзюань (Китай) - 124 кг

3. Бесра Думан (Турция) - 124 кг

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