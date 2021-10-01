Пациенты с октября могут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"

Об этом сообщает Правительственный портал.



"С 1 октября программа обеспечения инсулинами перешла к администрированию Национальной службы здоровья Украины", - говорится в сообщении.



По информации НСЗУ, пока 5,3 тыс. аптек и аптечных пунктов по всей стране начнут отпуск инсулина по электронным рецептам бесплатно или с доплатой. Стоимость препаратов аптекам будет возмещать НСЗУ.



В пресс-службе отметили, что предыдущий механизм возмещения стоимости препаратов инсулина по субвенции не обеспечивал полностью потребности пациентов и вызывал необходимость дофинансирования со стороны местных властей. Доступ к лечению был ограничен и тем, что небольшое количество больниц участвовала в программе.



По данным службы, с 1 октября до конца года на возмещение стоимости инсулинов выделено 600 млн грн. Отмечается, что этих средств должно хватить для обеспечения пациентов бесплатным инсулином.



Для получения инсулинов по программе "Доступные лекарства" пациент должен посетить эндокринолога и получить от него индивидуальных план лечения, где врач указывает тип инсулина и вносит эти данные в электронную систему. После этого пациент должен получить электронный рецепт у эндокринолога или у семейного врача, прийти к любой аптеки, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к месту регистрации и получить препарат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb