Пациенты с 1 октября смогут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с 1 октября возмещать стоимость инсулинов по программе "Доступные лекарства"
Об этом сообщает Правительственный портал.
"НСЗУ начнет администрировать программу обеспечения инсулинами с 1 октября. Это означает, что пациенты с сахарным диабетом смогут бесплатно или с доплатой получить препараты инсулина в любой аптеке, которая работает по договору с НСЗУ. А Национальная служба здоровья возместит этим аптекам стоимость препаратов ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с 1 октября до конца года на программу выделено 660 млн грн. Этого достаточно, чтобы обеспечить всех пациентов инсулином бесплатно.
Так, для получения инсулинов по программе "Доступные лекарства" пациент должен посетить эндокринолога и получить от него индивидуальных план лечения, где врач указывает тип инсулина и вносит эти данные в электронную систему. После этого пациент должен получить электронный рецепт у эндокринолога или у семейного врача, прийти к любой аптеки, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к месту регистрации и получить препарат.
Отмечается, что уточнить, имеет ли аптека договор с НСЗУ на реимбурсация инсулинов можно по номеру 1677. Проверить, где находится ближайшая такая аптека можно на сайте НСЗУ.
В Пресс-служба отметили, что семейный врач может выписать рецепт только по установленному эндокринологом планом лечения и не может изменить назначение эндокринолога. Если количества инсулина, которые назначил эндокринолог недостаточно, семейный врач выдает новое направление к нему для корректировки или создания нового плана.
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