Пациентов Бородянского психоневрологического диспансера освободило украинское спецподразделение

Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Укринформ.

"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, в настоящее время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – рассказал он.

Также Кулеба добавил, что там люди находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но есть помощь.



Ранее, по словам Кулебы, кадыровцы захватили в заложники 600 пациентов психоневрологического диспансера в Бородянке.

