Пациентов Бородянского психоневрологического диспансера освободило украинское спецподразделение
Пациентов психоневрологического диспансера вывели с территории учреждения, но они все еще находятся в Бородянке
Об этом заявил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Укринформ.
"Спецподразделение, зашедшее в диспансер около 13 часов, в настоящее время освободило людей, вышло из помещения, с территории диспансера. Несмотря на это, они не покинули территорию населенного пункта. Конечно, для людей, которые там остались, хоть и большой стресс, но им уже лучше", – рассказал он.
Также Кулеба добавил, что там люди находятся в крайне тяжелых условиях, в частности, "нет воды и света", но есть помощь.
Ранее, по словам Кулебы, кадыровцы захватили в заложники 600 пациентов психоневрологического диспансера в Бородянке.
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