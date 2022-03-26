"Пацаны есть просто без стволов". Перехвачен разговор о вооружении новых колонн оккупантов

Об этом свидетельствует очередной перехваченный Службой безопасности Украины разговор между оккупантами , передает Еспресо.TV.



"Вот эти двое захватчиков в начале вторжения в Украину воевали в составе одного военного подразделения. Но на подходах к Чернигову их пути разошлись.

Одному из них после потери БМП удалось через Беларусь прорваться в Россию. Надеялся попасть домой на передышку. Но не сложилось", - описывает ведомство участников обнародованной телефонной беседы.



"Долбо*бы комбаты них*я назад (домой, - ред.) не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт", - жалуется ордынец.



И теперь уже никто не занимается укомплектованием "новообразованных" колонн:



"Пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? - а его просто не выдали!"



"Ну, конечно, зачем выдавать оружие "пушечному мясу"? Зато сдаваться в плен можно без оружия!", - подчеркивают СБУ.

Напомним, по данным украинской стороны, все больше россиян переходят в ВСУ воевать против армии Путина.