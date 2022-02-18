"Пацан сказал – пацан сделал": Лавров предложил Западу общаться "по понятиям"
Глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад к диалогу "по понятиям" и заявил, что Москва планирует "добиваться" выполнения своих требований по "гарантиям безопасности"
Об этом Лавров сказал в интервью телеканалу RT, сообщает ТАСС.
"Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробно объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что мы не можем удовлетвориться обещаниями", - заявил глава МИД России.
"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться в жаргон, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны придерживаться и на международном уровне", – сказал Лавров.
По его словам, НАТО не удастся избежать диалога с Россией по поводу "гарантий".
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток.
- 26 января Вашингтон предоставил письменный ответ России на "гарантии безопасности", где отказался закрыть двери для вступления Украины в НАТО, заявил о готовности обсудить с Россией соглашения о разоружении и мерах доверия при условии деэскалации на украинских границах.
- В ответ на это Россия заявила, что США избрали только "удобные темы" и "перекрутили содержание", а также потребовали от Вашингтона вывести американские войска из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики.
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