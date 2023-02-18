Патрушев играет в длинную игру и реально оценивает ситуацию, - Фейгин
Российский оппозиционный политик, юрист Марк Фейгин отметил, что Патрушев осознает перспективы развития ситуации на фронте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Хочу заметить, как комментирует Патрушев ситуацию по подрыву "Северного потока - 2" в отличие от всей российской пропаганды. "У нас данных нет", - говорит Патрушев, являющийся секретарем Совбеза. "Утверждать этого я не могу". Это именно Патрушев поддерживает отношения с Джейком Салливаном, который имеет аналогичную должность - он советник по нацбезопасности РФ. 22 февраля, накануне вторжения было заседание совета безопасности РФ, где должны были решать вопросы войны.Хотя публично эту запись показали с обсуждением вопроса признания "ЛНР-ДНР" , - напомнил Фейгин.
Российский оппозиционный политик также добавил, что именно Патрушев вносил предложения по встрече с Байденом.
"И именно Патрушев высказался очень осторожно: нет, нам надо с Байденом встретиться, задать вопрос ребром. Его голос звучал несколько осторожно относительно того, что говорили Медведев и остальные. Это свидетельствует о том, что Патрушев реально оценивает ситуацию, он человек циничный, хладнокровный, преступный, поэтому осознает, что лезть поперед батьки в пекло, с учетом перспектив развития ситуации на фронте, нет смысла. И притворяться, что является большим патриотом, чем это нужно", - отметил Фейгин.
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