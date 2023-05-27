Патрушев и братья Ковальчуки объединятся вокруг Пригожина, – эксперт по безопасности Мусаев
ЧВК Вагнера имеет авторитет среди имперцев РФ, поэтому секретарь совбеза Николай Патрушев и приближенные к Путину братья Ковальчуки объединятся вокруг Евгения Пригожина
Об этом заявил экс-руководитель Комитета нацбезопасности Казахстана и эксперт по безопасности Альнур Мусаев в эфире Еспресо.
"Пригожин не просто какая-то фигура, которой можно манипулировать. Прошел тюрьмы, 1990-е годы, сумел в бандитском Петербурге создать бизнес-структуру, что без криминала не происходит. Он так и не вышел из этих криминальных структур и криминальной среды и на этой почве, с подачи и благословения Путина, создал частную военную структуру, которая приобрела большой авторитет в РФ, особенно среди имперских патриотов, поэтому ставка Патрушева, и, я не отрицаю, самые близкие друзья – братья Ковальчуки, особенно младший, конечно же, определяются сегодня. Скорее всего, произойдет большое объединение вокруг Пригожина", - подчеркнул он.
Альнур Мусаев отметил, что из основателя ЧВК Вагнера не сделают марионетку, но могут поделиться властью. Его реверансы в сторону Запада, ВСУ свидетельствуют не только о попытках взойти к власти, но и о намерении показать умение на равных говорить с западными странами и Украиной.
"А критика в адрес вооруженных сил РФ - это его любимый конек, здесь он просто обязан размазать эти вещи, взять под свое крыло в будущем некоторые армейские структуры и на этом коне двигаться вперед. Кое-кто говорит: у него судимость, он из криминала, никто ему не даст занять высший пост в РФ. Но когда это кого-то останавливало? Даже в Украине. Это, возможно, неприятный для украинцев момент", - отметил эксперт по безопасности.
- 24 мая основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что Россия провалилась с "демилитаризацией" и "денацификацией", которые российский диктатор Владимир Путин назвал главными задачами войны против Украины.
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