По СМИ прокатывается целая волна публикаций, что Украина уже "проигрывает", поэтому нужно договариваться с Москвой о "мире" на условиях Путина. Конечно, это пропагандистские информационные вбросы Кремля, но за ними по-прежнему стоят намерения Кремля ликвидировать украинскую государственность и уничтожить украинский народ. Эти преступные замыслы подтверждают, что Соединенным Штатам, Великобритании и Европейскому Союзу необходимо значительно увеличить поддержку Украины. Постоянно наращивая ее, пока Российская Федерация не будет окончательно побеждена, а Путин не уйдет с власти.

Ведь позволить диктатору одержать какую-либо победу в Украине будет означать, что коллективный Запад готов потерпеть поражение от России, а Европа соглашается с тем, что следующими в экспансионистских планах Москвы будут Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Чехия, Словакия и Румыния.

То, что часть европейских государств до сих пор воспринимает кровавую войну России в Украине, как отдаленный от них локальный конфликт, только играет на руку Кремлю. В то время, когда на самом деле Российская Федерация, пытаясь уничтожить государство Украина, начала глобальную тоталитарную контрреволюцию, вовлекая в нее, в той или иной степени, своих союзников: Китай, Иран, Северную Корею, Сирию, Венесуэлу и ряд других государств, нацеленных на то, чтобы демонтировать международный порядок, существующий со времен Второй мировой войны.

Историки в будущем будут удивляться, что, несмотря на чрезвычайно тяжелую ситуацию, украинцы держатся и медленно отбивают оккупированные московитами свои территории, не имея паритета в воздухе, достаточного количества дальнобойной артиллерии и современных танков.

Читайте также: Конец путинской авантюры

А попытки "умиротворения" Путина и прекратить его войну в Украине путем переговоров и возможных территориальных уступок России, показывают, что до сих пор кое-кто на Западе не понимает, куда это может в итоге привести. Поскольку, если бы подобные подходы пытались применить против Гитлера, то нынешний западный мир жил бы в условиях тотального контроля фашистской Германии, покорения ей и страха.

Поэтому даже сам вопрос о территориальных уступках Украины Путину подрывает дело долгосрочной свободы и увеличивает шансы на более серьезные конфликты в будущем. Подобная готовность пожертвовать долгосрочной стабильностью во избежание краткосрочного дискомфорта выглядит как геополитическая близорукость и недальновидность.

Те, кто принимают решения в западном мире, не должны подвергаться лживости путинской пропаганды, лживо убеждающей, что Россия едва не побеждает. На самом деле Путин изолировал свою страну, разгромил ее экономику и показал, что его армия на сегодня недостаточно дееспособна и боеспособна. Вряд ли это можно считать выигрышной позицией Москвы.

Последствия этого с начала войны России с Украиной привели к большим потерям российской техники и хорошо обученной части вражеских войск. Эти потери невозможно быстро восполнить, и они продолжают отрицательно сказываться на эффективности российской военной машины.

Реальность стала таковой, что война России в Украине фактически положила конец российскому экспорту оружия и влиянию Москвы, которое она этим создавала. У РФ больше нет свободных мощностей, а их системы оружия последнего поколения на проверку оказались неконкурентоспособными по сравнению с западными. Фиаско диктатор потерпел и на этом направлении.

Кроме того, российско-украинская война сняла Европу с иглы тотальной нефтегазовой зависимости ЕС от Российской Федерации, дав огромный толчок энергетической независимости европейцев.

Россию будут шаг за шагом выдавливать со всех тех позиций, которые в свое время завоевал для себя СССР, и это принесет Западу преимущества, выходящие далеко за рамки простых политических устремлений. Теперь Китай наглядно увидел, чего может добиться западная экономическая и военная сила. После чего Си Цзиньпин гораздо чаще будет рассматривать Маньчжурию или озеро Байкал как перспективные цели для экспансии, чем соседний Тайвань. А в долгосрочной перспективе это будет удерживать Китайскую Народную Республику от попыток силового доминирования на мировой арене.

На Западе должны осознать, в какой тяжелой ситуации находится Украина. Если вы имеете границу с Российской Федерацией, то должны постоянно быть готовы к новой войне, поскольку нападения на соседей – это природа московитов.

Причем любые договоры и соглашения с Москвой бессмысленны, потому что они не заслуживают доверия. Очевидно, что если Украину будут и дальше держать на пороге НАТО и Европейского Союза, то вторая российско-украинская война может стать только вопросом времени. Если граница Украины с Россией станет границей ЕС и НАТО с Московией, то только тогда это будет настоящей гарантией безопасности Украинского государства.

Читайте также: У России нет никаких шансов уцелеть

Если этого не сделать, то не только Украина, но и вся материковая Европа будет находиться под постоянной угрозой проникновения на ее земли российских щупалец.

Путин всегда имел планы захватить территории своих соседей, поэтому, в конце концов, неизбежно должно было произойти столкновение. Он не уважает ни договоренности, ни международное право, ни даже российские законы. Сейчас, когда развязанная им война загнала его в угол, он уже борется не столько за доминирование России в мире, как за свое существование. И здесь тоже все шансы не в его пользу, чтобы он там не думал делать дальше.

И хотя сейчас можно озвучивать любые концепции, предсказания и идеи, вся нынешняя ситуация сводится к одному: если Россию не остановить в Украине – ее придется останавливать в Париже. Ведь Россия напала не только на Украину, она напала на систему западных ценностей, демократию и действующий мировой порядок.

Украина заслуживает поддержки всех наций. Ее воины, громя русские террористические войска, дают возможность европейцам спокойно спать. Жертвы и страдания Украины и украинцев оберегают объединенную Европу, ее города и граждан от российской агрессии.

Читайте также: Война возвращается бумерангом в дом россиян

Многие европейцы сейчас так далеки от Путина, Кремля, Москвы, России, что из мирных и тихих женев, парижей, берлинов или вен война им не очень видна. Для них все эти происходит как на другой планете, которая от них удалена на расстояние во многие световые годы.

Конечно, легко наблюдать за ужасной войной по телевизору. А украинцы нуждаются в необходимых инструментах для окончания этой войны, чтобы положить конец зверствам против государства, которое только хочет быть свободным и отстроить свою разрушенную прекрасную страну.

Сейчас все зависит от того, как долго еще протянет Путин у власти. Российский диктатор потратил много времени и усилий, чтобы защитить себя как президента, и его устранение чревато опасностью для любого, кто хочет попробовать это сделать.

Политическая группировка секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, ориентированная на него часть ФСБ и военных, давно могла бы отстранить Путина. Но их не устраивают условия, которые им предлагаются на тайных переговорах с представителями некоторых стран Запада.

"Патрушевцы" настроены на то, чтобы представитель ФСБ возглавил новую власть в Российской Федерации, а оккупированный украинский Крым остался под контролем России. Понятно, что ни Украина, ни Запад с таким решением вопроса Крымского полуострова согласиться не могут, и потому оппоненты Путина в РФ затягивают время, надеясь, что украинцам не удастся полностью реализовать все свои планы по контрнаступлению.

Читайте также: Запад решил завершить войну в этом году на поле боя

Война в Украине показала, что российские обычные войска плохо скоординированы, плохо управляемы, неэффективны в учебе и на данном этапе недостаточно вооружены. У русской армии немало недостатков, но фактор, о котором часто забывают в этой войне, секретное оружие Украины – большая мотивация наших военных. И с этим Москва ничего поделать не сможет.

Нельзя допустить, чтобы Российская Федерация оккупировала и дальше хотя бы один сантиметр украинской территории. Нельзя терпеть неспровоцированные агрессивные войны, помня, к чему это привело в прошлом. Не стоит ли сейчас поставить вопрос о необходимости передачи украинцам легендарных американских ракет "Томагавк"? Которые так необходимы для защиты Украины от постоянных российских обстрелов.

Чтобы закончить российско-украинскую войну, нужно не только героическое мужество украинцев. Нужна политическая смелость США, Великобритании и Евросоюза взять на себя обязательство предоставить Украине все необходимое для победы над Россией, кроме ядерного оружия. Понятно ведь, что Путин уступит только после полного поражения Москвы в Украине.

Сейчас ситуация развивается таким образом, что сомнительно, сможет ли Путин и дальше удерживать власть, если украинцы выгонят россиян из украинской части Азовского моря. После чего, не исключено, последует очередная попытка государственного переворота или начнется гражданская война в России.

Преступная война России в Украине должна закончиться полным поражением Путина. Верховенство международного права должно быть восстановлено. Поэтому геополитической аксиомой для всех наших союзников должно стать – Украине нужно предоставить все необходимое оружие, которое поможет одержать победу над российскими террористами.

Источник

Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.