Патрульные не передали видео ДТП с участием нардепа Трухина следователям Нацполиции и ДБР, потому что оно не сохранилось, - Офис генпрокурора
Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с депутатом "Слуги Народа" Александром Трухиным не передали следователям Нацполиции и Государственного бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ
Об этом в Офисе генерального прокурора сообщили Украинской правде.
"Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции на запросы органа досудебного расследования, видеозаписи из нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам производства", - говорится в сообщении.
В ОГП добавили, что на запрос Нацполиции и ГБР есть официальный письменный ответ об отсутствии соответствующей видеозаписи.
Кроме того, изданию сообщили, что 30 августа 2021 года судья наложил арест на автомобиль Audi-A8, фигурировавший в ДТП. Однако журналисты сообщают, что в публичном судебном реестре нет ни одного решения об аресте автомобилей, датированном этим числом.
"Также в ответе на запрос сообщается, что орган досудебного расследования изъял смывы, микронаслоения и вещества, в т.ч. с подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем", - говорится в сообщении.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что Трухин свозил "черный нал" из областей в Офис президента
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