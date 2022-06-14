Патрульные эвакуировали 32 мирных жителя из Приволья на Луганщине

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмм.

"В целом в течение 13 июня из Приволья эвакуированы 32 жителя города. Они уже выехали из Луганщины в безопасные регионы Украины", - написал он.

Эвакуацию под обстрелами провели полицейские Луганской области вместе с волонтерами.

"Во время патрулирования городом полицейские обнаружили двоих раненых - гражданского и военного. Оказали им в медицинскую помощь и эвакуировали", - рассказал Гайдай.

После этого они начали осматривать здания, которые Россия обстреляла. Так наткнулись на бомбоубежище, где находились люди, желавшие эвакуироваться. Чтобы их вывезти в безопасные места, полицейским пришлось сделать три попытки.

Напомним, глава Донбасса Кириленко опроверг информацию о "запрете" эвакуации из Славянска и Бахмута.