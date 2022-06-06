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Главная война с Россией Патрульная полиция задержала в Киеве троих человек. Фотографировали разрушения после ракетного удара и пересылали фото на русский номер

Патрульная полиция задержала в Киеве троих человек. Фотографировали разрушения после ракетного удара и пересылали фото на русский номер

6 июня, 2022 понедельник
22:49
война с Россией

Задержание произошло в Дарницком районе столицы

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"При несении службы на одном из блокпостов в Оболонском районе внимание инспекторов привлек пассажир междугородного автобуса. Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже четко назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили мужчину. Оказалось, что 54-летний гражданин, вероятно, участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны", - говорится в сообщении.

"Трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные в возрасте от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты, и пересылали снимки на номер абонента российского оператора", - говорится в сообщении.

Патрульные передали всем задержанным следственно-оперативной группе.

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