Патрули ОБСЕ обнаружили 30 танков и две единицы самоходной артиллерии оккупантов за пределами мест хранения
Патрули Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 32 единицы военной техники вооруженных формирований РФ вне определенных мест хранения, установленных Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.
Патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 32 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей. Стоит отметить, что среди них 30 танков и две единицы САУ 2С1”, - отмечают в Минобороны.
В пресс-службе сообщили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках ТКГ.
- Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщает, что группа российских военнослужащих прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для усиления саперных и разведывательно-диверсионных подразделений.
- В течение 23 ноября миссия ОБСЕ насчитала 748 нарушений режима "тишины" в Донбассе.
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