Патроны и противотанковые мины: на Донетчине в частном доме обнаружили схрон с боеприпасами

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Во время обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:

2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;

противотанковую мину ТМ-62;

2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;

4 запали в ручные гранаты - УЗ РГ;

10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

3 гранаты РГД-5;

2 гранаты Ф-1;

2 ручные дымовые гранаты РДГ-55;

две 200-граммовые тротиловые шашки;

3 дымовых шашки ДМ-11.

Напомним, 24 ноября 2021 года СБУ обнаружила в Луганской области схрон с противотанковыми минами общей мощностью, эквивалентной 40 кг тротила.

Следствие установило, что владельцем дома является местный житель, который в мае 2014 года присоединился к боевикам РФ и находится на временно оккупированных территориях.Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).