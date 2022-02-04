Патроны и противотанковые мины: на Донетчине в частном доме обнаружили схрон с боеприпасами
В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме местного жителя, который служит в рядах незаконных вооруженных формирований РФ
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Во время обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:
- 2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;
- противотанковую мину ТМ-62;
- 2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;
- 4 запали в ручные гранаты - УЗ РГ;
- 10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
- 3 гранаты РГД-5;
- 2 гранаты Ф-1;
- 2 ручные дымовые гранаты РДГ-55;
- две 200-граммовые тротиловые шашки;
- 3 дымовых шашки ДМ-11.
Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
- Напомним, 24 ноября 2021 года СБУ обнаружила в Луганской области схрон с противотанковыми минами общей мощностью, эквивалентной 40 кг тротила.
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