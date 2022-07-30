Однако, как сообщает Патронатная служба "Азова" "Ангелы Азова", они не могут подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяют их на достоверность.

"Сейчас мы – Патронатная служба Азова – не можем. Имена раненых и погибших в Оленовке мы сообщаем семьям в индивидуальном порядке. Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ", – говорится в сообщении.

Напомним, по сообщению украинской разведки, 28 июля теракт в Оленовке совершили наемники из ЧВК Вагнера по личной команде их руководителя Пригожина, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных. Зеленский отреагировал и сказал, что Россия доказала многочисленными терактами, что является крупнейшим источником терроризма в сегодняшнем мире, а удар по Оленовке – сознательное массовое убийство украинских военнопленных, более пятидесяти погибших

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