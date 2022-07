Об этом информируют на странице в фейсбуке Патрона .

Патрона наградили грамотой и боевой монетой.

"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был награжден памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders – Мэтью Ховард и представитель Ассоциации военных офицеров Кальп", – говорится в сообщении.

Организация Veterans of Foreign Wars VFW – Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов – одна из старейших в Америке, созданная в 1936 году, а в настоящее время она объединяет около 2 миллионов человек.

"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", – рассказывают на странице.

Bomb Techs Without Borders – Бомботехника без границ – основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США. Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.

Собака Патрон, работающая со спасателями, получила Каннскую премию Palm Dog Award.

8 мая Владимир Зеленский наградил Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова.

19 мая Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.