Патрон получил две премии от ветеранских организаций США
Пес Патрон, работающий в ГСЧС, получил отличия от ветеранских организаций США - Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders
Об этом информируют на странице в фейсбуке Патрона .
Патрона наградили грамотой и боевой монетой.
"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был награжден памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders – Мэтью Ховард и представитель Ассоциации военных офицеров Кальп", – говорится в сообщении.
Организация Veterans of Foreign Wars VFW – Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов – одна из старейших в Америке, созданная в 1936 году, а в настоящее время она объединяет около 2 миллионов человек.
"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", – рассказывают на странице.
Bomb Techs Without Borders – Бомботехника без границ – основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США. Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.
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