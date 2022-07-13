English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Патрон получил две премии от ветеранских организаций США

Патрон получил две премии от ветеранских организаций США

13 июля, 2022 среда
12:50
Мир

Пес Патрон, работающий в ГСЧС, получил отличия от ветеранских организаций США - Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders

Об этом информируют на странице в фейсбуке Патрона .

Патрона наградили грамотой и боевой монетой.

"От двух ветеранских организаций Соединенных Штатов – Veterans of Foreign Wars VFW и Bomb Techs Without Borders – был награжден памятными наградами – грамотой и боевой монетой, которые вручили основатель Bomb Techs Without Borders – Мэтью Ховард и представитель Ассоциации военных офицеров Кальп", – говорится в сообщении.

Организация Veterans of Foreign Wars VFW – Ветераны зарубежных войн Соединенных Штатов – одна из старейших в Америке, созданная в 1936 году, а в настоящее время она объединяет около 2 миллионов человек.

"Структура имеет свои отделения во всех штатах и в федеральном округе Колумбия, а также в 19 странах мира, в частности, в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки", – рассказывают на странице.

Bomb Techs Without Borders – Бомботехника без границ – основана в конце 2018 года группой ветеранов армии США. Пока организация сотрудничает с украинскими чрезвычайниками.

  • Собака Патрон, работающая со спасателями, получила Каннскую премию Palm Dog Award.
  • 8 мая Владимир Зеленский наградил Патрона, работающего вместе с саперами Чернигова.
  • 19 мая Патрон, работающий с саперами Чернигова, поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
ДСНС
США
Читайте также:
HIMARS
12 июля, 2022 вторник
После ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России
військові втрати України
Автор Андрей Коваленко
12 июля, 2022 вторник
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
Андреас Умланд
12 июля, 2022 вторник
Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха режима Путина, - аналитик Умланд
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.83
    Покупка 35.83
    Продажа 36.93
  • EUR
    Покупка 35.88
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
14:40
Ломаченко получил обнадеживающие новости о бое с абсолютным чемпионом мира
14:33
Горсовет Днепра снизил некоторые местные налоги
14:33
"Наши все в панике… Никто не хочет идти в наступление". СБУ опубликовала очередной перехват разговоров оккупантов
14:20
Привет, птички! Известный волонтер показал БПЛА Poseidon, которые уедут на фронт
14:13
Эксклюзив
Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
14:10
США и союзники собираются "задушить российскую военную машину", - Associated Press
14:10
Emmys 2021
Обнародовали список номинантов на премию Эмми-2022
14:09
ArcelorMittal
Компания "ArcelorMittal" возобновила поставки стали в Россию
14:07
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: погибли пять человек
14:03
Эксклюзив
Раджапакса пошёл путём Януковича и убежал
13:46
Наталья Диденко
Потепление и периодические дожди: синоптик Наталья Диденко назвала погоду на 14 июля
13:43
Украина получила 24 награды на Всемирных играх-2022
13:40
Эксклюзив
Трегубов
Россия еще раз попытается пойти в массированное наступление, - боец ВСУ Трегубов
13:28
Всемирный конгресс украинцев подает в суд в Канаде, чтобы остановить возвращение турбины для "Северного потока"
13:26
Россия втягивает Беларусь в войну, чтобы поглотить ее, – советник главы ОП
13:26
Эксклюзив
ВСУ начали уничтожать российские базы ПВО, – военный эксперт Коваленко
13:24
В Николаевской области оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще 34
13:24
Уничтожение Крымского моста неизбежно, – генерал Марченко
13:17
гривны
Украина не допустит двойной уплаты налогов своими беженцами за границей, — Гетманцев
13:12
Новый тренер Джошуа нашел истинную причину поражения от Усика
13:11
В Словакии до сих пор не получили денег ЕС для украинских беженцев, - СМИ
13:10
В Киевской области за все время обезвредили более 51 тыс. единиц ВНП
13:09
SpaceX
Rocket Lab выводит на орбиту американский спутник-разведчик. Видео
13:07
Расход на сотни миллионов гривен. Экс-главе АРМА сообщено о подозрении
13:04
В небе над Мариуполем россияне сбили свой беспилотник
12:50
ЕС начинает обсуждать новые санкции против России, - СМИ
12:40
Шесть российских финансово-промышленных групп до сих пор имеют связи с Украиной, - You Control
12:39
На Фестивале европейского кино в Сербии представят 6 украинских лент
12:35
Премьер Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение в стране после бегства президента на Мальдивы
12:30
РФ отказывается возвращать более 400 лизинговых самолетов иностранных компаний
12:23
Китай заявил, что эсминец США вторгся в его территориальные воды
12:13
Уничтожение секретных документов. В ДБР опровергают и открыли уголовное производство
12:08
РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях, - разведка
12:07
В Кракове напротив посольства РФ открыли сквер "Свободной Украины"
12:00
Кулеба
Украина в двух шагах от достижения соглашения об экспорте зерна из Россией, - Кулеба
11:59
Эксклюзив
САП
Если мы не назначим прокурора САП, то с каждым разом нам оружие будут давать медленнее, – экс-уполномоченная АМКУ
11:51
Эксклюзив
Виталий Шабунин
Без назначения прокурора САП переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, - Шабунин
11:50
Эксклюзив
Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ, – эксперт-международник Данилов
11:37
Погибший и 5 раненых в Бахмуте, ракетные удары по Краматорску и Нью-Йорку: оккупанты продолжают обстреливать Донетчину
11:33
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок объяснила, почему переговоры с РФ невозможны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV