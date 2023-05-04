Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Прессслужба президента сообщила, что вместе с премьер-министром и министром обороны Нидерландов Владимир Зеленский осмотрел образцы военной техники, переданные Украине.

"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, завершившим необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для Победы", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

Глава государства также встретился с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, проходящими обучение в Нидерландах, курсантами Военного института КНУ им. Шевченко, а также с ранеными воинами, которые находятся на реабилитации в лечебных учреждениях.

Президент пообщался с инструкторами, проводящими обучение для украинских военнослужащих, в том числе по использованию современных западных систем вооружения.

Кроме того, Президент пообщался с экспертами-криминалистами, занимающимися сбором доказательств российских преступлений на территории Украины.