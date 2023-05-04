Patriot, бронемашины и артиллерия: Зеленскому в Нидерландах показали технику, которая направится в Украину
В Нидерландах Зеленский ознакомился с техникой, которая поедет в Украину, а также встретился с осваивающими ее военными, инструкторами и ранеными бойцами.
Об этом идет речь на сайте президента Украины.
Прессслужба президента сообщила, что вместе с премьер-министром и министром обороны Нидерландов Владимир Зеленский осмотрел образцы военной техники, переданные Украине.
"Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, завершившим необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для Победы", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
Глава государства также встретился с военнослужащими Вооруженных Сил Украины, проходящими обучение в Нидерландах, курсантами Военного института КНУ им. Шевченко, а также с ранеными воинами, которые находятся на реабилитации в лечебных учреждениях.
Президент пообщался с инструкторами, проводящими обучение для украинских военнослужащих, в том числе по использованию современных западных систем вооружения.
Кроме того, Президент пообщался с экспертами-криминалистами, занимающимися сбором доказательств российских преступлений на территории Украины.
- Отметим, что в Украину уже поступило две системы Patriot от наших партнеров. В частности, их нам обещали Германия, США и Нидерланды.
- Напомним, после визита в Финляндию украинский лидер прибыл в Нидерланды.
- В четверг, 4 мая, в Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что хочет видеть здесь российского диктатора Владимира Путина.
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