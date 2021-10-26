Патриарх Варфоломей выписался из больницы в Вашингтоне и встретился с Байденом и Блинкеном

Об этом сообщил в Twitter архиепископ Греческой православной архиепархии Америки Эльпидофор.



"Я рад сообщить всем, что нашего духовного отца, Его Всесвятость только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить свой официальный Апостольский визит", - написал Эльпидофор.



После выписки из больницы Варфоломей встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



"Благодарен госсекретарю Блинкену за нашу встречу в Госдепе, на которой Вселенский патриарх выразил обеспокоенность по поводу тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке, обратил внимание на неотложную потребность политических действий в ответ на климатический кризис и отметил роль межрелигиозного диалога".



Кроме того, Варфоломей встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.



"Искренне благодарен президенту Джо Байдену за нашу встречу в Овальном кабинете, где Вселенский Патриарх обратился к неотложной реакции политических лидеров на климатический кризис, распространению вакцин от COVID-19 в развивающихся странах и возобновлению семинарии на Халки", - написал Эльпидофор.

Напомним, ранее сообщалось, что Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в США .