Патриарх Варфоломей выписался из больницы в Вашингтоне и встретился с Байденом и Блинкеном
Вселенский патриарх Варфоломей выписался из больницы в Вашингтоне, где провел ночь под наблюдением медиков после приезда в США
Об этом сообщил в Twitter архиепископ Греческой православной архиепархии Америки Эльпидофор.
"Я рад сообщить всем, что нашего духовного отца, Его Всесвятость только что выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить свой официальный Апостольский визит", - написал Эльпидофор.
После выписки из больницы Варфоломей встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Благодарен госсекретарю Блинкену за нашу встречу в Госдепе, на которой Вселенский патриарх выразил обеспокоенность по поводу тяжелого положения христиан на Ближнем Востоке, обратил внимание на неотложную потребность политических действий в ответ на климатический кризис и отметил роль межрелигиозного диалога".
Кроме того, Варфоломей встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
"Искренне благодарен президенту Джо Байдену за нашу встречу в Овальном кабинете, где Вселенский Патриарх обратился к неотложной реакции политических лидеров на климатический кризис, распространению вакцин от COVID-19 в развивающихся странах и возобновлению семинарии на Халки", - написал Эльпидофор.
- Напомним, ранее сообщалось, что Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали в США .
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