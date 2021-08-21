Патриарх Варфоломей к украинцам: "Чувствую себя здесь как дома"
В Михайловском Златоверхом соборе в субботу, 21 августа 2021 года, состоялась благодарственная молитва (доксология) с участием Вселенского Патриарха Варфоломея и Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания
Богослужение проходило на двух языках - украинском и греческом, информирует Еспресо.TV .
Как отмечает Религиозно-информационная служба , перед общей благодарственной молитвой Патриарха Вафоломия поздравили дети - воспитанники воскресной школы, действующей при Михайловском Златоверхом монастыре. Несколько детей приготовили поздравления Вселенском Патриарху на греческом языке.
В Киев на Богослужение приехали священнослужители ПЦУ со всей Украины и епископат в полном составе.
Участие в молитве приняли иерархи Константинопольского патриархата.
На богослужении присутствовал также экс-президент Украины Виктор Ющенко, который в свое время сделал немало для налаживания отношений с Вселенской Патриархией.
Предстоятель ПЦУ Епифаний после молебна поблагодарил Патриарха Варфоломея за его визит в Киев. Он напомнил, как константинопольский Патриарх, а тогда еще митрополит, приезжал в Украину 30 лет назад, когда украинцы только боролись за свою независимость.
Вселенский Патриарх, обращаясь к присутствующим, отметил, что в Киеве он "чувствует себя как дома". И не только потому, что уже посещал эту землю, а потому, что Украину и Вселенскую Патриархию связывают многовековые отношения.
"Святой предшественник, Патриарх Фотий, был тем, кто первым бросил сюда плодоносное зерно Евангелия. И, конечно, потому, что Киевская митрополия была неотъемлемой канонической территорией и митрополией под главенством нашего святого апостольского и патриаршего престола", - заявил Варфоломей.
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