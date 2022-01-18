Патриарх УПЦ Филарет подал в суд на Госэтнополитики
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет просит Окружной административный суд Киева обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановления поместного собора УПЦ (КП)
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви". Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истецом указан – Предстоятель Церкви, Патриарх Киевский и всея Руси – Украина Филарет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в исковых требованиях просят признать противоправным бездействие ответчика, а именно Госслужбы по этнополитике и свободе совести по поводу регистраций в госреестре соответствующего постановления.
В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по данным.
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