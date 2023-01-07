Об этом сообщают российские СМИ.

На вопрос, считает ли он россиян и украинцев одним народом, Кирилл ответил утвердительно.

"Бесспорно. Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность - она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и потому издавна внешние силы работали на то чтобы этот народ разделить, растянуть, а то и столкнуть одну часть с другой", - сказал Кирилл.

Он добавил, что между украинцами и россиянами существует политический раскол, а в Украине якобы делается все, чтобы сделать их врагами.

"Раскол политический существует. То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России, — вот в чем дело. В Украине делается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев российский народ, россияне стали другим народом", - рассказал Кирилл.

5 января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие , чтобы "православные люди могли посетить службы в Сочельник и в день Рождества Христова".

7 января стало известно, что во время "рождественского перемирия" армия России уже убила двоих и ранила 13 жителей Бахмута.

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