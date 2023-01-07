Патриарх РПЦ Кирилл назвал украинцев и россиян "одним народом, который хотят разделить внешние силы"
Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что считает украинцев и россиян одним народом, который хотят разделить внешние силы
Об этом сообщают российские СМИ.
На вопрос, считает ли он россиян и украинцев одним народом, Кирилл ответил утвердительно.
"Бесспорно. Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность - она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и потому издавна внешние силы работали на то чтобы этот народ разделить, растянуть, а то и столкнуть одну часть с другой", - сказал Кирилл.
Он добавил, что между украинцами и россиянами существует политический раскол, а в Украине якобы делается все, чтобы сделать их врагами.
"Раскол политический существует. То, что Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и, я бы сказал, исторического развития и что этот новый вектор никак не совпадает с вектором развития России, — вот в чем дело. В Украине делается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом и чтобы в глазах украинцев российский народ, россияне стали другим народом", - рассказал Кирилл.
- 5 января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие , чтобы "православные люди могли посетить службы в Сочельник и в день Рождества Христова".
- 7 января стало известно, что во время "рождественского перемирия" армия России уже убила двоих и ранила 13 жителей Бахмута.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное