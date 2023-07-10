Патриарх Кирилл заявил, что Россия "сдерживает мир от пришествия антихриста"
Патриарх Кирилл заявил, что Россия "сдерживает мир от тотального зла, то есть пришествия антихриста", а также, по его словам, многие "видят в РФ последний оплот"
Об этом пишут пропагандистские издания.
Об этом он сказал во время мероприятия на Оборонном острове Валаамского архипелага на территории Республики Карелия. Патриарх утверждает, что "многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой смотрят на Россию", а также отметил "важную роль" РПЦ для всего мира.
Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой смотрят на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей силой от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны осознавать, что именно в это время на нашу церковь возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, и за весь мир", - сказал он.
Он также заявил, что якобы русская православная церковь якобы совершила великий исторический подвиг, сохранив веру.
"Сегодня нам дано особое время возможностей, и многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного содействия и поддержки со стороны государства", - добавил патриарх.
- В январе российский патриарх Кирилл требовал от РПЦ мобилизовать прихожан, чтобы собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов.
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