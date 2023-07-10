Патриарх Кирилл заявил, что Россия "сдерживает мир от пришествия антихриста"

Об этом пишут пропагандистские издания.

Об этом он сказал во время мероприятия на Оборонном острове Валаамского архипелага на территории Республики Карелия. Патриарх утверждает, что "многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой смотрят на Россию", а также отметил "важную роль" РПЦ для всего мира.

Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой смотрят на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей силой от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны осознавать, что именно в это время на нашу церковь возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, и за весь мир", - сказал он.

Он также заявил, что якобы русская православная церковь якобы совершила великий исторический подвиг, сохранив веру.

"Сегодня нам дано особое время возможностей, и многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного содействия и поддержки со стороны государства", - добавил патриарх.