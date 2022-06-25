Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске, - экс-диакон Кураев

Об этом российский общественный и церковный деятель, в прошлом - протодиакон РПЦ и профессор Московской духовной семинарии Андрей Кураев сообщил у себя в "Живом журнале".

"Неприятный казус произошел сегодня на освящении храма в Новороссийске. После окончания освящения храма при востоке с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу", - отметил он.

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По словам Кураева, подхватить Кирилла "не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни епископы, которые стоят рядом".

"Патриарх ударился спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции", - говорится в сообщении Андрея Кураева.

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"Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не позволяет прикасаться к себе и поддерживать на лестнице", - подчеркнул экс-протодиакон.

Информация Кураева подтверждается соответствующими кадрами из эфира приближенного к РПЦ российского телеканала "Союз", камера которого зафиксировала падение Кирилла. Вскоре видео было удалено с сайта канала, однако его успели сохранить пользователи.

25 июня в Новороссийске совершается освящение храма-маяка Петра и Февронии.

Из-за визита Кирилла перекрыто движение транспорта в центре города.

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