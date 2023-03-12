Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и ООН не допустить "изгнания" УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
Глава РПЦ Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН Антониу Гутерреша не допустить расторжения соглашения УПЦ МП с Киево-Печерской Лаврой
Об этом сообщают российские СМИ.
Кирилл направил послание религиозным и политическим лидерам мира с призывом "не разрешить властям Украины изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры".
Обращения были направлены главам поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому Джастину Велби и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Он призвал "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря", которое якобы приведет к "нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания", гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидацию всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения.
- 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП.
- 11 марта стало известно, что Государственная аудиторская служба зафиксировала многочисленные нарушения в ходе ревизии Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
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