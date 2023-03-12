Об этом сообщают российские СМИ.

Кирилл направил послание религиозным и политическим лидерам мира с призывом "не разрешить властям Украины изгнать монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры".

Обращения были направлены главам поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, главе Англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому Джастину Велби и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Он призвал "приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря", которое якобы приведет к "нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания", гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидацию всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения.