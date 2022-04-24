Патриарх Кирилл несет такую же ответственность за разжигание вражды и поддержку войны против Украины, как и руководство России, - религиовед
Религиовед Виктор Еленский считает, что против патриарха Кирилла нужно ввести санкции, поскольку он ответственен за разжигание вражды против Украины так же, как и руководство РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы в последний месяц несколько раз обращались к руководству Европейского Союза с просьбой наложить санкции на патриарха Кирилла. Ведь этот человек также несет ответственность за разжигание вражды и поддержку войны против Украины. Патриарх Кирилл, являющийся шестым номером в государственном протоколе РФ, является досадным исключением в санкционном списке ЕС. Проблема в том, что к Кириллу относились как к религиозному деятелю. Эту ошибку нужно исправлять”, - объяснил Еленский
Еленский подчеркнул, что патриарх Кирилл с самого начала своего понтификата отстраивал собственную вертикаль власти и налаживал контакты с кремлевскими властями.
“Патриарх Кирилл в течение своего понтификата начиная с 2009 года отстраивал собственную вертикаль власти. Он разменял все, что имел, на поддержку со стороны Кремля. Кирилл потерял свой авторитет и попал под влияние российских властей. Поэтому все, что сейчас делает Кирилл, связано с российскими властями.”, - добавил Еленский
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