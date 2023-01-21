Патриарх Кирилл хочет "мобилизовать" прихожан для помощи российским захватчикам

Об этом он заявил на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.

Патриарх Кирилл призвал прихожан искать возможности для помощи российским захватчикам. По его словам, они должны собирать деньги, отправлять посылки и даже самостоятельно ехать на линии фронта, чтобы поддержать оккупантов.

"И если мы говорим, что Церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты", – сказал он.

Также патриарх Кирилл отметил, что знает о том, что "многое уже делается". Однако он считает, что "еще недостаточно". По его мнению, о помощи русской захватнической армии и РПЦ мало говорят в медийном пространстве.

7 января патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил , что считает украинцев и россиян одним народом, пытающимся разделить внешние силы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb