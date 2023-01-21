Патриарх Кирилл хочет "мобилизовать" прихожан для помощи российским захватчикам
Российский патриарх Кирилл требует от РПЦ "мобилизовать" прихожан, чтобы собирать деньги, вещи и продукты для воюющих в Украине оккупантов
Об этом он заявил на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в российском Елохове.
Патриарх Кирилл призвал прихожан искать возможности для помощи российским захватчикам. По его словам, они должны собирать деньги, отправлять посылки и даже самостоятельно ехать на линии фронта, чтобы поддержать оккупантов.
"И если мы говорим, что Церковь – со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты", – сказал он.
Также патриарх Кирилл отметил, что знает о том, что "многое уже делается". Однако он считает, что "еще недостаточно". По его мнению, о помощи русской захватнической армии и РПЦ мало говорят в медийном пространстве.
- 7 января патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил , что считает украинцев и россиян одним народом, пытающимся разделить внешние силы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное