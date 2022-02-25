Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым", потому что платформа не позволяет использовать собранные средства на приобретение военной техники
Patreon объяснил, что заблокировал профиль фонда помощи украинской армии "Вернись живым", потому что по правилам платформа не может финансировать приобретение военной техники
Об этом платформа сообщила в Twitter.
"Мы понимаем желание людей поддерживать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не разрешает использовать средства, собранные на платформе, для поддержания насилия или приобретения военной техники", - говорится в сообщении.
В Patreon подчеркнули, что приостановили кампанию на время расследования и добавили, что если страницу удалят, платформа пришлет остаток средств создателю или тем, кто отправлял деньги.
- Напомним, благотворительный фонд в течение одних суток 22 февраля собрал на армию большую сумму, чем за весь 2021 год - 20,5 млн грн.
- 24 февраля Фонд "Вернись живым" за один день собрал более 48 млн грн в помощь армии.
- 24 февраля Patreon заблокировал профиль фонда помощи украинской армии "Вернись живым".
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