Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым", потому что платформа не позволяет использовать собранные средства на приобретение военной техники

Об этом платформа сообщила в Twitter.



"Мы понимаем желание людей поддерживать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не разрешает использовать средства, собранные на платформе, для поддержания насилия или приобретения военной техники", - говорится в сообщении.



В Patreon подчеркнули, что приостановили кампанию на время расследования и добавили, что если страницу удалят, платформа пришлет остаток средств создателю или тем, кто отправлял деньги.

1/2 Мы чувствуем людей, которые помогут humanitarian деятельности в #Украина. Patreon dono no allow funds raised на платформе для использования для поддержки violence или purchasing of military equipment. — Patreon Support (@PatreonSupport) 25 марта 2022