Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым", который собрал более $250 тыс. на нужды армии
24 февраля Patreon заблокировал профиль фонда помощи украинской армии "Вернись живым"
Об этом говорится в фейсбуке фонда .
"Patreon удалил страницу фонда. Без предупреждений. В очень непростое для Украины время", - отметили в сообщении.
Организация будет готовить официальные обращения на этот счет, а также призывает украинцев распространять информацию о блокировке профиля. В "Вернись живым" добавили, что непонятно, куда делись более $250 тыс., собранные на нужды украинских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное