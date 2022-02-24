Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым", который собрал более $250 тыс. на нужды армии

Об этом говорится в фейсбуке фонда .



"Patreon удалил страницу фонда. Без предупреждений. В очень непростое для Украины время", - отметили в сообщении.



Организация будет готовить официальные обращения на этот счет, а также призывает украинцев распространять информацию о блокировке профиля. В "Вернись живым" добавили, что непонятно, куда делись более $250 тыс., собранные на нужды украинских военных.





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