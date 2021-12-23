Patreon №1 в Украине: больше всего деньгами поддерживают Сергея Притулу

Что такое Patreon?

Это онлайн-платформа для сбора денежных средств. Ее создали американские разработчики еще в 2013 году. Но украинские создатели контента начали активно использовать в прошлом году. Каждая страница предлагает равные подписки - например по 5, 10 или 100 долларов.

Подписчики выбирают, сколько отдавать автору, подвязывают свою банковскую карту, и ежемесячно с нее на счет страницы переводится выбранная сумма средств. Подписчик получает доступ к эксклюзивным видео, сообщениям, закулисным обновлениям и становится частью сообщества проекта.

Сколько на Patreon украинцев?

Точное количество украинских страниц на платформе Patreon неизвестно, сама платформа таких данных публично не предоставляет.

Программист, автор образовательного YouTube-канала Назар Токар с помощью специальной программы нашел на Patreon не менее 268 страниц на украинском языке.

Большинство украинских аккаунтов на Patreon связано с YouTube-каналами, то есть их владельцы собирают там деньги на развитие своих видеоблогов. По данным цифрового медиагентства beTrue Media, 50 самых популярных украинских YouTube-каналов через сайт Patreon получат в общей сложности более 2,3 млн гривен ежемесячно.

Мы составили рейтинг популярных украинских YouTube-каналов по сумме вкладов на Patreon.

Сергей Притула

Самый большой аккаунт на Patreon по сумме пожертвований у Сергея Притулы. Там он публикует видео с реакциями и комментариями на общественно-политические события, рассказывает о своей благотворительной деятельности и помощи Вооруженным силам Украины.

В его аккаунта имеется 1452 патрона. Ежемесячно они переводят по $17 153 доллара. Это самая большая сумма пожертвований на платформе Patreon среди всех украинских пользователей.

Открыл свой Patreon Сергей Притула в марте 2020 года. Лидером по количеству донатов он стал уже осенью того же года. За полтора года работы он собрал 6,5 миллиона гривен (или $237 000). Денежные средства тратят не на развитие канала, а отдают на благотворительность через Фонд Сергея Притулы. За средства жертвователей реализовали два десятка таких проектов. Это помощь общественным инициативам по развитию образования, центрам реабилитации людей с инвалидностью, домам для детей-сирот.

На встрече с патронами Сергей Притула рассказал, что средства с Patreon фонд отдает тем, кто уже делает добрые дела, но им немного не хватает ресурса: “Проблем в Украине, которые не успевает покрывать государство, к сожалению, очень много. Я чувствую себя посредником между теми, кто хочет помочь, но не знает как, и теми, кому помощь нужна, но боятся обратиться. Поэтому пожертвования людей мы вкладываем в добрые дела.

Patreon-аккаунт Притулы еще и среди тысячи самых больших ресурсов в мире по донатам. Страница Притулы идет на расстоянии от других украинских аккаунтов и собирает почти вдвое больше ближайшего конкурента.

Телевидение Торонто

Канал Телевидение Торонто по сумме пожертвований патронов второй среди украинских аккаунтов. Он получает по $9811 ежемесячно. В то же время они первые среди украинских страниц по количеству жертвователей - у них 1918 патронов.

Средства тратят на развитие YouTube-канала и расширение команды.

На канале с ведущими Майклом Щуром и Ярославой Кравченко создают "юмористические, социально-политические, культурные и не очень видео". Их программы выходят еженедельно и в сатирическом стиле рассказывают об общественно-политических событиях, украинской и мировой поп-культуре.

Также на канале выходят пояснительные видеоблоги в рубрике "Толик и Саша с Сашей и Толиком" и "ЕЩЕ с Максом Щербиной".

BIHUS info

Канал BIHUS info - третий по количеству пожертвований на Patreon. Ежемесячно он получает $6373 пожертвований от 804 патронов.

Средства идут на охоту на коррупционеров, то есть бензин для машин съемочных групп, технику для съемок, оплату доступа к реестрам и зарплату команды.

На канале публикуют журналистские расследования. В 2021 году на канале начал регулярно выходить новый формат программ "НЕВЕДИСЬ", где разбирают популярные схемы мошенничеств.

STERNENKO

У блоггера, юриста и общественного активиста Сергея Стерненко есть 1009 патронов. Они переводят ему $5028, и это четвертое место в рейтинге крупнейших аккаунтов на Patreon.

В своих видео он делится впечатлениями и оценками политических событий в Украине. Также Сергей, по его же словам, "разоблачает негодяев", рассказывает о российских фейках и мифах об Украине, а также о тех, кто их распространяет.

Андрей Луганский

Блогер Андрей Луганский называет себя борцом с российской пропагандой и имеет несколько каналов на УouTube. Видео записывает на русском языке, в них троллит россиян, анализирует политические новости и делится своими взглядами. При этом его поддерживают 725 патронов. Они ежемесячно переводят ему $4 955. Таким образом, он пятый в рейтинге.

На странице своего Patreon блоггер так объясняет, что делает с деньгами своих подписчиков: "Если у меня будет 1000 спонсоров-патронов в течение двух лет, я смогу купить себе квартиру".

Максим Бахматов (Офис трансформации)

Предприниматель, бывший советник столичного мэра, эксперт по урбанистике Максим Бахматов на Patreon имеет страницу с названием "Офис трансформации", там его поддерживают ежемесячно на $4 953. Аккаунт на Patreon имеет 465 подписчиков. Средства идут на развитие канала.

На своем канале он рассказывает новости Киева, про застройку, проблемы градостроительства и городские проекты. Иногда приглашает к себе на разговор предпринимателей, экспертов, общественных деятелей, с которыми говорит о проблемах города.

Skrypin.ua

Канал Skrypin.ua со стримами-обсуждениями общественно-политических новостей Украины имеет 604 подписчика. Они жертвуют на развитие канала ежемесячно $4530. Канал так говорит о себе: "Наша миссия - порвать это медиа-пространство, как обезьяна газету".

Автор и ведущий канала - Роман Скрипин. Вместе с журналистами Даниилом Яневским, Екатериной Супрун и Сергеем Гришиным ведут разные форматы в прямом эфире и в записи. Среди них проекты "Спонтанная Кухня", "Редколлегия", "Рыбки Холодницкого", "UMN". Также выходит программа интервью "16+", которую ведет Роман Скрипин вместе с главным редактором портала "Слово и дело" Екатериной Питениной.

Янина Соколова

Авторский канал Янины Соколовой ежемесячно получает $3770. У журналистки на платформе Patreon 591 подписчик.

"Вечер с Яниной Соколовой" разоблачает фейки российской пропаганды. Также на канале выходит проект "Стыдно" - блог об общественно-политических новостях, интервью Янины с публичными людьми и стримы-разговоры со зрителями канала.

Средствами жертвователей покрывают расходы по съемке, аренде техники и реквизита.

Айдер Муждабаев

Журналист и блогер Айдер Муждабаев имеет в Patreon 504 патрона. Они ежемесячно передают ему $3 406.

Муждабаев записывает видео на русском языке, это и короткие блоги на три-пять минут, и часовые стримы с гостями. На своем канале рассказывает о политике и журналистике, о жизни крымских татар, российской агрессии в Украине. Отдельный формат - стримы "Кулинарная русофобия", во время которых автор канала вместе с крымским ресторатором Шевкетом Юзбашевым и его женой Айше готовят и говорят о мифах русской кухни.

Виталий Портников

Журналист Виталий Портников закрывает топ-10 украинских аккаунтов по количеству пожертвований на Patreon. У его страницы 507 патронов. Они переводят ему ежемесячно по $3349.

Развивать свой YouTube-канал Виталий Портников начал в конце февраля 2021 года. В видеоблогах анализирует события украинской и мировой политики. На странице Patreon ведет закрытый "Личный дневник" с короткими сообщениями для своих патронов.