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Паста Карбонара. Рецепт
Паста Карбонара – очень популярное блюдо итальянской кухни. В общем, это – спагетти с кусочками гуанчиали, смешанные с соусом, состоящий из яиц, твердого сыра пармезана и специй по вкусу
Гуанчиали – это специальные сырые свиные щечки.
Ингредиенты:
- 200 г спагетти
- 150 г бекона
- 150 мл сливок (20%)
- 50 г сыра пармезан
- 3 яичных желтка
- 2 зубчика чеснока
- растительное масло (для жарки)
- соль, черный перец, специи (по вкусу)
Рецепт приготовления пасты Карбонара:
- Нарезаем бекон соломкой
- Измельчаем чеснок
- На сковороде разогреваем масло.
- Немножко обжариваем измельченный чеснок
- Добавляем в сковороду бекон.
- Теперь обжариваем хорошо все вместе с беконом
- Сыр трем на мелкой терке
- В глубокую миску выливаем желтки яйца, солим и перчим, а затем сильно взбиваем.
- Далее добавляем сливки и натертый сыр.
- Всю смесь хорошо перемешиваем
- Отвариваем спагетти
- На готовые спагетти, которые мы пересыпаем в сковороду, сливаем готовый соус.
- Перемешиваем наше блюдо
- А затем добавляем жареный бекон.
- И снова тщательно все перемешиваем
- Готовое блюдо подаем на стол, в каждую тарелку натирая дополнительно сыр пармезан.
Приятного аппетита!
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