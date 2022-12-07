Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Паста Карбонара. Рецепт

Паста Карбонара. Рецепт

7 декабря, 2022 среда
13:49
Культура

Паста Карбонара – очень популярное блюдо итальянской кухни. В общем, это – спагетти с кусочками гуанчиали, смешанные с соусом, состоящий из яиц, твердого сыра пармезана и специй по вкусу

Гуанчиали – это специальные сырые свиные щечки.

Ингредиенты:

  • 200 г спагетти
  • 150 г бекона
  • 150 мл сливок (20%)
  • 50 г сыра пармезан
  • 3 яичных желтка
  • 2 зубчика чеснока
  • растительное масло (для жарки)
  • соль, черный перец, специи (по вкусу)

Рецепт приготовления пасты Карбонара:

  • Нарезаем бекон соломкой
  • Измельчаем чеснок
  • На сковороде разогреваем масло.
  • Немножко обжариваем измельченный чеснок
  • Добавляем в сковороду бекон.
  • Теперь обжариваем хорошо все вместе с беконом
  • Сыр трем на мелкой терке
  • В глубокую миску выливаем желтки яйца, солим и перчим, а затем сильно взбиваем.
  • Далее добавляем сливки и натертый сыр.
  • Всю смесь хорошо перемешиваем
  • Отвариваем спагетти
  • На готовые спагетти, которые мы пересыпаем в сковороду, сливаем готовый соус.
  • Перемешиваем наше блюдо
  • А затем добавляем жареный бекон.
  • И снова тщательно все перемешиваем
  • Готовое блюдо подаем на стол, в каждую тарелку натирая дополнительно сыр пармезан.

Приятного аппетита!
 

Новости
Общество
Инфографика
Читайте также:
Ірина Верещук
6 декабря, 2022 вторник
ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск
Володимир Гевко
Автор Владимир Гевко
6 декабря, 2022 вторник
Свежий скандал с Пташкой – на самом деле не свежий и не о Пташке
6 декабря, 2022 вторник
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.55
    Покупка 39.55
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 декабря
14:20
Эксклюзив
Российские ракеты могут не срабатывать из-за ненадлежащего хранения, - военный ВСУ Карась
14:20
"Вагнер - только первая цель, орду нужно остановить сейчас, у ворот Европы": юрист по делу "Народ Украины против "Группы Вагнера"
14:15
США выступают за передачу Украине танков Leopard, - СМИ
14:12
OPINION
Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету российской церкви
14:09
Эксклюзив
"Хлопка" на территории РФ будет еще больше”: военный эксперт Киричевски об обстреле аэропорта "Энгельс" в России
14:04
Из-за ракетных ударов РФ повреждено 350 газовых объектов в Украине
13:59
Почему Россия несколько недель не использовала "шахеды": в ВСУ назвали две вероятные причины
13:54
В кремле возмутились из-за рекордного оборонного бюджета США
13:48
Оккупанты начали завозить в Мариуполь из Крыма бетонные укрепления, так называемые зубы дракона, - советник мэра
13:47
31 пакет в 15 странах: украинским дипломатам продолжают направлять угрозы
13:36
электроэнергия
Турция может поставлять электричество Украине с помощью плавучих станций в Румынии
13:32
Из портов Одесщины вышли четыре судна из почти 150 тыс. тонн украинской агропродукции
13:31
На фото погибший дельфин
Россияне совершают экоцид: от действий армии РФ погибло около 50 тыс. дельфинов в Черном море
13:29
ЧМ-2022: Самый дорогой футболист "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
13:27
РФ продолжает войну против Украины, чтобы не признавать, что Путин допустил ошибку, - Зеленский
13:22
В Беларуси для чиновников и военных планируют ввести смертную казнь за "госизме"
13:04
Эксклюзив
Карта боевых действий: 2-7 декабря. Исторический удар по российским аэродромам
13:00
Рефат Чубаров
Меджлис призвал исключить Россию из ПАЧЭС
12:58
В Украине с начала полномасштабной войны пропавшими без вести считаются уже 333 ребенка
12:55
В Херсоне разоблачили бывшего правоохранителя, помогавшего создавать подразделение ФСБ
12:52
Депутаты из "Евросолидарности" и активисты призывают КСУ принять решение о церкви московского патриархата, которое четыре года блокируется судьями
12:49
НАТО
Страны НАТО избегают темы возможного членства Украины в Альянсе, - Politico
12:48
В Германии задержали 25 экстремистов, которые совместно планировали госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка
12:40
Россия заказала новую партию иранских беспилотников и баллистических ракет, - Zeit
12:23
ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Грановского
12:20
Укрэнерго: Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры на востоке Украины, где температура опустилась до -17
12:16
Оккупанты Луганщины вывозят детей в Чечню для "перевоспитания", – Гайдай
12:11
Артем Далакян
Украинский боксер подписал контракт на чемпионский бой на "Уэмбли"
12:04
Оккупанты повредили в Украине 1154 объекта медицинской инфраструктуры, около 300 из них уже восстановлены
12:01
OPINION
Иногда российские нарративы повторяют люди, которых трудно назвать идиотами
11:55
Оккупанты 51 раз обстреляли Херсонщину, под огнем гражданские объекты
11:50
Обзор
Как регистрировался бизнес в период массированных ударов по инфраструктуре
11:41
Посол Польши рассказал, как повлияла трагедия с ракетой в Пшеводуве на отношения Варшавы и Киева
11:31
Смартфон
"Дия" будет работать в случае наличия мобильного покрытия, єДія - даже без него, - Минцифра
11:15
НАТО
Нет никакого юридического повода, чтобы Украина не могла стать членом НАТО, – посол Польши
11:00
Литва также запретила вещание телеканала "Дождь", призывавшего поддерживать российских оккупантов
10:35
Обнародован невероятный гонорар Фьюри за победу над Чисорой
10:28
Инфографика
В сутки Россия потеряла 540 солдат, 14 беспилотников и 6 танков, - Генштаб ВСУ
10:26
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: цена доллара и евро в обменниках
10:16
Ночью россияне нанесли более 20 ударов с САУ по приграничным селам Сумщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV