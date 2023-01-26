ПВО, ракеты, артиллерия и дроны. Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, - СМИ
Инфографика
Паста болоньезе. Рецепт
Паста болоньезе – классический рецепт итальянской кухни. Набор ингредиентов для болоньезе – простой. Процесс приготовления – легкий
Ингредиенты (ориентировочно на шесть порций):
- 300 г спагетти твердых сортов пшеницы
- 300 г мясного фарша (мясо по Вашему выбору)
- Одна морковка
- Одна луковица репчатая
- Помидоры – две штуки
- Две столовые ложки томатной пасты
- Одна столовая ложка растительного масла
- Чеснок – два зубчика
- Один стакан воды
- Базилик (по вкусу)
- Петрушка (на вкус)
- Перец черный молотый (по вкусу)
- Соль (по вкусу)
Как приготовить пасту болоньезе?
- Моем и чистим морковь и лук
- Морковь трем на терке
- Лук мелко нарезаем
- На сковороде разогреваем масло (огонь средний)
- Добавляем в сковороду измельченные лук и морковь.
- Обжариваем до прозрачности (пять минут, помешивая)
- Добавляем фарш
- Солим
- Перемешиваем
- Жарим фарш с овощами (пятнадцать минут, малый огонь, изредка помешиваем)
- Снимаем шкурку с помидоров
- Очищенные помидоры мелко нарезаем
- Кладем помидоры в сковороду к овощам и фаршу.
- Добавляем томатную пасту, специи, черный молотый перец.
- Тщательно все перемешиваем
- Вливаем стакан кипяченой воды
- Перемешайте еще раз
- Убавляем огонь до минимума
- Тушим соус около двадцати пяти минут
- Чистим и измельчаем чеснок
- Добавляем чеснок в сковороду с соусом.
- Тушим еще пять минут
- Отвариваем спагетти
- В кастрюлю со спагетти добавляем оливковое масло и перемешиваем.
- Накладываем в тарелку спагетти
- Сверху поливаем спагетти соусом болоньезе
- Если есть охота – посыпаем блюдо тертым сыром и зеленью
Приятного аппетита!
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-1°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
26 января
18:37
Обновлено
Правительство Франции предоставит €3 млн на ядерную безопасность для Украины, - министр Колонна в Одессе
18:16
"Это не обмен": украинский омбудсмен раскрыл суть гуманитарного коридора для тяжелораненых пленных
17:55
Байден рассматривает возможность поездки в Европу к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, - NBC
17:46
Обновлено
Нардепа Тищенко исключили из партии "Слуга Народа". Планируется исключение и из фракции
17:29
Россияне готовят новую волну "фильтрации" жителей временно оккупированных частей Харьковщины и Херсонщины
16:55
Киевская чиновница приобрела генераторы для учебных заведений на 1,3 млн грн дороже реальной стоимости
16:43
Эксклюзив
Враг подтягивает дополнительные мобилизационные ресурсы на левобережье Днепра, - Гуменюк
16:01
Россияне ударили ракетой по зданию Кочубеевского сельсовета на Херсонщине, есть погибший и раненые
15:59
СБУ обезвредила группу злоумышленников, "конвертировавших" награбленные россиянами гривни в рубли
15:38
Обновлено
Из-за значительных разрушений энергообъектов на Одесчине несколько дней будут действовать экстренные отключения света, - ДТЭК
15:34
В Украине более 880 тыс. га территории нуждаются в очистке от мин, - представитель Сил обороны Таврического направления
15:29
ПАСЕ: к ответственности за агрессию в Украине должно быть привлечено руководство и РФ, и Беларуси
15:28
Эксклюзив
Россия "продает" своему населению войну с НАТО и готовит его к поражению, - политолог Магда
15:22
Эксклюзив
Путин решил финализировать свой проигрыш кровавой военной кампанией, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
15:10
Эксклюзив
Ракетная опасность еще не прошла, враг пытается варьировать волны ракетных атак, - Гуменюк