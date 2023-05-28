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Пассажирский самолет производства Китая совершил первый коммерческий авиарейс.

28 мая, 2023 воскресенье
13:58
Технологии

Первый китайский пассажирский самолет отечественного производства совершил свой первый коммерческий полет в воскресенье, что стало знаковым событием в десятилетиях усилий страны, направленных на состязание с западными конкурентами в воздухе

Об этом сообщил китайский общественный вещатель CCTV.

Пекин надеется, что коммерческий лайнер C919 бросит вызов иностранным моделям, таким как Boeing 737 MAX и Airbus A320, хотя многие его детали поставляются из-за границы.

Добавляется, что первый реактивный лайнер с массовым коммерческим потенциалом также снизит зависимость страны от иностранных технологий, поскольку связи с Западом ухудшаются.

"В будущем большинство пассажиров смогут выбирать для путешествий большие самолеты отечественного производства", - говорится в сообщении.

По сообщению CCTV, рейс MU9191 авиакомпании China Eastern Airlines из Шанхая беспрепятственно прибыл в Пекин сразу после 12:30, примерно на 40 минут раньше запланированного времени.

"Полет был очень плавным, комфортным и незабываемым. Думаю, я еще долго буду вспоминать его с теплотой", - сказал один из пассажиров в интервью телеканалу CCTV.

  • 25 апреля сообщалось, что Китай активно развивает свою Лунную программу и имеет полную уверенность в том, что к 2030 году совершит пилотируемый полет к Луне и высадку астронавтов на ее поверхность.
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Китай
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