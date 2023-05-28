Пассажирский самолет производства Китая совершил первый коммерческий авиарейс.

Об этом сообщил китайский общественный вещатель CCTV.

Пекин надеется, что коммерческий лайнер C919 бросит вызов иностранным моделям, таким как Boeing 737 MAX и Airbus A320, хотя многие его детали поставляются из-за границы.

Добавляется, что первый реактивный лайнер с массовым коммерческим потенциалом также снизит зависимость страны от иностранных технологий, поскольку связи с Западом ухудшаются.

"В будущем большинство пассажиров смогут выбирать для путешествий большие самолеты отечественного производства", - говорится в сообщении.

По сообщению CCTV, рейс MU9191 авиакомпании China Eastern Airlines из Шанхая беспрепятственно прибыл в Пекин сразу после 12:30, примерно на 40 минут раньше запланированного времени.

"Полет был очень плавным, комфортным и незабываемым. Думаю, я еще долго буду вспоминать его с теплотой", - сказал один из пассажиров в интервью телеканалу CCTV.