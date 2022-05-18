Пассажиров на украинских вокзалах теперь встречает песня в честь мамы Стефании от Kalush Orchestra

Об этом Укрзализныця сообщает в телеграме.

"Песня в честь мамы Стефании теперь звучит на вокзалах Украины как гимн победы. Поступок и выступление Kalush Orchestra на сцене Евровидения придает сил всей Украине биться за победу до последней ноты. А розовая шапочка, как символ смелости и настойчивости калушских ребят, теперь становится еще одним брендом свободной и независимой Украины", – говорится в сообщении.

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса "Евровидение-2022". Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra. После своего выступления музыканты обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя. На победу украинской группы отреагировал президент Владимир Зеленский.

16 мая Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели песню Stefania с таможенниками и молодежью.

В честь победной песни музыкантов Укрзалізниця переименовала поезд 43 Киев – Ивано-Франковск. В расписании этого года он официально стал "Стефания Экспрессом".

Музыканты из Kalush Orchestra выставят на аукцион статуэтку, завоеванную на Евровидении.

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