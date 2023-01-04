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Пассажиропоток в Киевском метрополитене с начала полномасштабного вторжения РФ сократился вдвое

4 января, 2023 среда
11:10
новости Киева

Пассажиропоток в Киевском метрополитене в 2022 году сократился вдвое. При этом люди часто использовали столичную подземку как укрытие во время тревог

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его данным, киевской подземкой в 2022 году воспользовалось более 162 миллионов пассажиров.

"Для сравнения: в 2021 году столичная подземка перевезла 319 миллионов пассажиров", – написал Поворозник.

Самой загруженной была Святошинско-Броварская (красная) линия, а наименее загруженной – Сырецко-Печерская (зеленая) линия, отметил чиновник.

Поворозник напомнил, что после полномасштабного вторжения метро в Киеве часто служило людям укрытием во время воздушных тревог.

"Только в новогоднюю ночь во время воздушной тревоги подземными станциями метрополитена как укрытием воспользовались около 5 200 человек, из которых около 400 детей", - подчеркнул замглавы КГГА.

  • В канун Нового года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице сейчас проживает столько же людей, сколько до полномасштабного вторжения РФ в феврале. Он назвал город "переполненным".

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