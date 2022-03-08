Пассажиропоток на границах Украины с ЕС остается очень активным, - представитель Госпогранслужбы
Андрей Демченко отметил, что при вторжении уже был определенный спад эмигрантов, однако сейчас он снова растет
"Сегодня пассажиропоток составляет около 130 тыс. человек. Однако еще несколько дней назад он был ниже – около 80-90 тыс. человек в сутки", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Демченко добавил: "С первых дней российского вторжения от среднесуточного показателя в 50 тыс. человек он начал расти и достиг уровня 120 тыс. Затем несколько дней будет определенный спад до 80-90 тыс., сейчас же он снова вырос и составляет около 130 тыс." людей в сутки, которые пересекают границу в направлении ЕС или Украины, однако больше поток однозначно на выезд".
Читайте также: Уничтожать нужно прежде всего российскую технику: именно она, а не солдаты, является основой российской армии, - военный эксперт
Также он отметил, что с момента полномасштабного вторжения Украину покинуло около 1 млн. украинцев и 150 тыс. иностранных граждан. Однако около 170 тыс. граждан вернулись в Украину.
Читайте также: Притула обратился к работникам блокпостов в западных регионах: не держите машины с гуманитарной помощью
"Каждые 3 часа на информационных ресурсах Госпогранслужбы показываем загруженность пунктов пропуска. На границе с Польшей таких пунктов 8, по 3 на границе Словакии и Румынией и 5 пунктов пропуска на границе с Венгрией. Однако люди чаще выбирают направление Польши, пересекают границу в пределах Львовской области . Между тем загруженными являются пункты пропуска в пределах Волынской области, а также на Закарпатье", - подытожил представитель Госпогранслужбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное