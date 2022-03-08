Пассажиропоток на границах Украины с ЕС остается очень активным, - представитель Госпогранслужбы

"Сегодня пассажиропоток составляет около 130 тыс. человек. Однако еще несколько дней назад он был ниже – около 80-90 тыс. человек в сутки", – сказал он в эфире Espreso.TV.



Демченко добавил: "С первых дней российского вторжения от среднесуточного показателя в 50 тыс. человек он начал расти и достиг уровня 120 тыс. Затем несколько дней будет определенный спад до 80-90 тыс., сейчас же он снова вырос и составляет около 130 тыс." людей в сутки, которые пересекают границу в направлении ЕС или Украины, однако больше поток однозначно на выезд".



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Также он отметил, что с момента полномасштабного вторжения Украину покинуло около 1 млн. украинцев и 150 тыс. иностранных граждан. Однако около 170 тыс. граждан вернулись в Украину.



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"Каждые 3 часа на информационных ресурсах Госпогранслужбы показываем загруженность пунктов пропуска. На границе с Польшей таких пунктов 8, по 3 на границе Словакии и Румынией и 5 пунктов пропуска на границе с Венгрией. Однако люди чаще выбирают направление Польши, пересекают границу в пределах Львовской области . Между тем загруженными являются пункты пропуска в пределах Волынской области, а также на Закарпатье", - подытожил представитель Госпогранслужбы.



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