Пассажиропоток граждан на границе Украины со странами ЕС стабилизирован, - представитель ГПСУ

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



"В последние дни мы фиксируем стабилизацию пассажиропотока на границе со странами ЕС. Если раньше пассажиропоток мог составлять до 120 тыс. человек в сутки, то сейчас он фиксируется на уровне 60-70 тыс. человек. Большинство людей пересекают границу на выезд за пределы страны. Кроме того, в последние дни мы не фиксируем значительных очередей. Очереди могут быть в несколько десятков автомобилей", - рассказал Демченко



Также Демченко подчеркнул, что главной причиной очередей при пересечении границы является то, что люди используют одни и те же пункты пропуска. По его словам, это Краковец, Рава-Русская и Шегини.



Больше всего люди используют пункты пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини. Остальные пункты пропуска не загружены. Также хотел добавить, что многие украинские мужчины возвращаются в Украину. С начала войны с Россией около 400 тыс. украинцев вернулись в Украину. Из них 80% мужчины", - добавил Демченко