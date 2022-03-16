Пассажиропоток через западную границу последние 2 суток несколько увеличивается, - МВД

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Telegramm.

"15 марта госграницу Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 92 тысячи человек и более 13 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что в течение последних двух суток пассажиропоток имеет тенденции к незначительному увеличению", – говорится в сообщении.

В направлении других страны за прошедшие сутки выехали более 75 тысяч человек. Из них более 52 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.



"Почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Исключением являются пункты пропуска "Краковец", а также "Ужгород" и "Тиса", где отмечаются незначительные накопления легковушек и автобусов", - отмечает МВД.



В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 16 тысяч человек. Почти 13 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых – мужчины, которые готовы стать к обороне страны.







Напомним, Литва готова принять украинских беженцев в депутатской гостинице.