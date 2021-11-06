Пассажир поезда "Москва-Адлер" открыл огонь по российским силовикам
В ночь с 5 на 6 ноября 2021 года мужчина, ехавший по территории РФ в пассажирском поезде "Москва-Адлер", ранил из своего травматического пистолета сотрудника полиции РФ и бойца Росгвардии
У обеих – ранение рук, рассказывает Еспресо.TV .
Как отмечается в официальной информации российского МВД, пассажир вел себя "неадекватно" и угрожал оружием, из-за чего поезд был остановлен на железнодорожном вокзале города Тула. С мужем пытались пообщаться полицейские, однако он закрылся в купе и выстрелил в одного из собеседников МВД РФ.
После вагона оцепили и на место прибыла Росгвардия. Была проведена спецоперация.
Пассажир с травматом задержан.
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