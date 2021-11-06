Пассажир поезда "Москва-Адлер" открыл огонь по российским силовикам

У обеих – ранение рук, рассказывает Еспресо.TV .



Как отмечается в официальной информации российского МВД, пассажир вел себя "неадекватно" и угрожал оружием, из-за чего поезд был остановлен на железнодорожном вокзале города Тула. С мужем пытались пообщаться полицейские, однако он закрылся в купе и выстрелил в одного из собеседников МВД РФ.



После вагона оцепили и на место прибыла Росгвардия. Была проведена спецоперация.



Пассажир с травматом задержан.



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