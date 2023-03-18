Пасха 2023 в Украине

Пасха или Воскресение Христово – главный и древнейший христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа. Каждый год дата этого праздника меняется. Ее вычисляют по лунно-солнечному календарю. Воскресение Христово трактуется как переход от смерти к жизни. Пасха – это символ великой жертвы Иисуса Христа за все грехи человечества.

Подготовка к празднованию

Подготовка начинается за семь недель. Собственно, это и есть Великий пост. Он один из самых длинных христианских постов.

Основное правило поста: не употреблять пищу животного происхождения и алкоголь. В этом году пост начался с 27 февраля. Он продлится до 15 апреля.

В Украине Пасху в этом году (2023) будут праздновать 16 апреля.

Традиции

В последнюю неделю перед Пасхой христиане традиционно выпекают куличи и красят яйца. Христиане освящают в Храмах пасхальные яйца, куличи, соль и мясные продукты еще до восхода солнца. После освящения блюд принято раздавать милостыню тем людям, кто в ней нуждается.

В этом году Чистый Четверг приходится на 13 апреля, а Страстная пятница – соответственно на 14 апреля.

К вечеру в субботу в Храмах проводится Пасхальная служба. А уже в полночь состоится Пасха заутреня – торжественное богослужение.

Пасхальное утро

После торжественного богослужения в Храме семья собирается за столом. По традиции трапезу начинают с молитвы. После молитвы пробуют освященные яйца, а потом все остальные блюда.

Уже с обеда люди идут в гости к близким родственникам и друзьям. Они несут с собой угощение. Такими угощениями принято обмениваться. Это тоже давняя традиция. Обмениваются обычно освященными продуктами – яйца, куличи и т.д.

На Пасху нельзя:

Физически работать

Ссориться

Произносить нецензурные слова

Венчаться

Посещать кладбище

Выбрасывать освященную пищу

Если после праздников у вас останется освященная еда, тогда ее следует сжечь или закопать в землю.

Пусть эта Пасха принесет в Украину ожидаемый мир и Победу, чтобы все защитники нашей родины вернулись домой живые, здоровые и невредимые!