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Пашинян заявил, что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе

14 сентября, 2023 четверг
01:24
Мир

Катастрофическое вторжение России в Украину означает, что Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

"В результате событий в Украине возможности России изменились", - сказал Пашинян, признавая, что Москва пыталась избежать потери Азербайджана и своего близкого союзника Турции, стратегическое значение которых для Кремля с самого начала войны в Украине значительно выросло.

Он отметил, что призывать великого защитника – Россию в случае Армении – каждый раз, когда вспыхивал конфликт, было просто нежизнеспособным.

В рамках международно признанных границ Азербайджана, но под контролем его этнических армян, был ареной двух войн после распада Советского Союза, и Россия оба раза вмешалась, чтобы обеспечить его безопасность.

И добавляет, что сейчас способность Москвы гарантировать статус-кво в Нагорном Карабахе улетучивается.

В Ереване растут опасения относительно того, хотят ли и способны ли солдаты президента Владимира Путина поддерживать мир на Кавказе.

"Все это... должно было входить в сферу ответственности российских миротворцев, и, поскольку эти вопросы существуют, российские миротворцы провалили свою миссию", – сказал он.

Однако он добавил оговорку: "Я не могу сказать, что если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация была бы лучше".

Конфликт по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет, конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение .

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила , что осуждает их проведение и не признает результаты.

Россия
Армения
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