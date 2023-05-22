Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Об этом сообщает Armenpress .
По словам Пашиняна, восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции о том, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга в пределах 29,8 тыс. км кв. и 86,6 тыс. км кв., соответственно, и Ереван соглашается с этой логикой при условии, что будут гарантированы права армян Нагорного Карабаха.
"Армения соглашается с этой логикой и ведет переговоры по этой логике, отмечая, что международные механизмы обеспечения диалога между Степанакертом и Баку чрезвычайно важны. В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями". Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – сказал Пашинян.
14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.
- В начале мая Азербайджан и Армения провели 4-дневные переговоры в Вашингтоне под эгидой Энтони Блинкена. На них, по словам главы Госдепа, был достигнут значительный прогресс.
- 14 мая Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Брюсселе добились прогресса в дискуссиях и согласились возобновить переговоры по делимитации границ.
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