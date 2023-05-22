Об этом сообщает Armenpress .

По словам Пашиняна, восприятие международного сообщества все больше склоняется к резолюции о том, что Армения и Азербайджан должны безоговорочно признать территориальную целостность друг друга в пределах 29,8 тыс. км кв. и 86,6 тыс. км кв., соответственно, и Ереван соглашается с этой логикой при условии, что будут гарантированы права армян Нагорного Карабаха.

"Армения соглашается с этой логикой и ведет переговоры по этой логике, отмечая, что международные механизмы обеспечения диалога между Степанакертом и Баку чрезвычайно важны. В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями". Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – сказал Пашинян.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.