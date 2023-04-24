Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.

"Пашинян сделал серьезное заявление. В Азербайджане не до конца ему верят. Я думаю, что если бы Пашинян понимал, что внутри армии, силового блока или в России нет оппонентов, которые способны на шаги вплоть до его физического устранения от власти, он бы давно сделал это заявление", - считает он.

По мнению Данилова, новая реальность, возникшая после двух с половиной карабахских войн, заключается в том, что Армения должна сосредоточиться на Армении, а не на контроле над другими территориями.

"Россия в этой ситуации приторговывает интересами, но с другой стороны, все понимают слабость ее позиции. Она приторговывает не от того, что она сильна, а от слабости. Теперь часто играют ею, а не она. В частности, на Южном Кавказе", - подытожил. эксперт.