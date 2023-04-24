Пашинян уже давно сделал бы заявление о целостности Азербайджана, если бы не чувствовал угрозы, - эксперт-международник Данилов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог бы раньше заявить о готовности заключить мирное соглашение с Азербайджаном, если бы понимал, что нет оппонентов, готовых его устранить
Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.
"Пашинян сделал серьезное заявление. В Азербайджане не до конца ему верят. Я думаю, что если бы Пашинян понимал, что внутри армии, силового блока или в России нет оппонентов, которые способны на шаги вплоть до его физического устранения от власти, он бы давно сделал это заявление", - считает он.
По мнению Данилова, новая реальность, возникшая после двух с половиной карабахских войн, заключается в том, что Армения должна сосредоточиться на Армении, а не на контроле над другими территориями.
"Россия в этой ситуации приторговывает интересами, но с другой стороны, все понимают слабость ее позиции. Она приторговывает не от того, что она сильна, а от слабости. Теперь часто играют ею, а не она. В частности, на Южном Кавказе", - подытожил. эксперт.
- 18 апреля Пашинян подчеркнул готовность Еревана заключить мирное соглашение с Азербайджаном по взаимному признанию территориальной целостности, что на практике означает отказ от признания независимости Нагорного Карабаха.
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